Zhegrova Juventus le strade potrebbero separarsi in estate | il prezzo fissato dalla Vecchia Signora per la cessione

Il calciatore e la squadra potrebbero interrompere il rapporto già alla fine di questa stagione. La Juventus ha stabilito un prezzo per la cessione, e le parti sembrano orientate a concludere l’accordo. La situazione rimane in fase di definizione, ma le indicazioni portano verso la fine del legame tra le due parti.

di Francesco Spagnolo Zhegrova Juventus, le strade del calciatore e dei bianconeri quasi certamente si separeranno in estate. Ecco la valutazione del club. Il calciomercato della Vecchia Signora entra nel vivo e, tra le possibili manovre in uscita, spicca il nome dell’esterno kosovaro classe 1999. Secondo le ultime indiscrezioni, il binomio Zhegrova Juventus potrebbe interrompersi bruscamente dopo una sola stagione trascorsa all’ombra della Mole. L’avventura dell’ex Lille in maglia bianconera non ha infatti rispettato le grandi aspettative iniziali, portando la dirigenza a serie riflessioni sul suo futuro. Nonostante le qualità tecniche mostrate a sprazzi, il calciatore non è mai riuscito a scalare le gerarchie interne, faticando a trovare una maglia da titolare con continuità.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juventus, le strade potrebbero separarsi in estate: il prezzo fissato dalla Vecchia Signora per la cessione Notizie correlate Adzic Juventus, la Vecchia Signora ha le idee chiare per il futuro del talento montenegrino. Ecco cosa succederà in estatedi Angelo CiarlettaAdzic Juventus, la Vecchia Signora ha le idee chiare per il futuro del giovane centrocampista. Leggi anche: Juventus, Zhegrova al capolinea: cessione in estate Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Zero gol, zero assist e solo ritagli di partita: Juve-Zhegrova, cronaca di una stagione fallimentare; Clamoroso Zhegrova, arriva la decisione definitiva della Juve; Zhegrova lascia la Juve? La sua cessione potrebbe sbloccare un altro affare; Spalletti lo fa fuori: non c’è più spazio alla Juventus. Juventus, pista a sorpresa per Zhegrova | ESCLUSIVOIl mercato della Juventus si concentra sulle cessioni in attacco: il kosovaro Zhegrova è finito nel mirino del Trabzonspor ... calciomercato.it Juventus, arriva il trequartista: affare da 50 milioni, Zhegrova nello scambio!Greenwood alla Juventus – La Juventus torna a muoversi sul mercato alla ricerca di un trequartista capace di cambiare passo. Un’esigenza evidenziata da Spalletti, che ora sembra avere un nome ben prec ... fantamaster.it #Juventus - C'è anche Edon #Zhegrova tra gli attaccanti esterni seguiti dal #Trabzonspor x.com Juventus, arriva il trequartista: affare da 50 milioni Zhegrova nello scambio https://bit.ly/4uaeC1T - facebook.com facebook