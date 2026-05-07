Zahavi in Italia | doppio dossier tra Lewandowski e Nkunku per il Milan

Pini Zahavi si è recato in Italia nelle ultime settimane, confermando le voci di un suo coinvolgimento nelle trattative di mercato del Milan. Al centro delle discussioni ci sono i nomi di Lewandowski e Nkunku, con quest’ultimo che sembra destinato a lasciare il suo attuale club. La visita del procuratore si inserisce in un quadro di valutazioni sulle possibili operazioni di mercato in vista della prossima estate.

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