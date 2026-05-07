Sabato 9 maggio 2026 alle 18:30 si gioca l’ultima trasferta di Bundesliga per il Bayern Monaco, che affronta il Wolfsburg. La squadra bavarese non è riuscita a qualificarsi per le fasi finali di Champions League, lasciando sfumare un obiettivo importante in questa stagione. La partita rappresenta l’ultimo incontro stagionale fuori casa per il club fino alla fine del campionato.

Non è riuscita la rimonta in Champions al Bayern Monaco che vede sfumare l’obiettivo grosso, e che oggi contro il Wolfsburg ha in programma l’ultima trasferta di quest’annata di Bundesliga. I woelfe grazie all’arrivo di Hecking sono tornati in linea di galleggiamento e adesso lottano a pari con il St. Pauli per agguantare i playout ed evitare una clamorosa retrocessione. Sono 3 le squadre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Wolfsburg-Bayern Monaco (sabato 09 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Notizie correlate

Borussia Dortmund-Bayern Monaco (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl sabato sera del 24esimo turno di Bundesliga si chiude con il Klassiker numero 114 della storia tra il Borussia Dortmund e il Bayern Monaco.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: quote Wolfsburg Bayern Monaco: il pronostico sui bavaresi; Bayern Monaco - Heidenheim in Diretta Streaming | DAZN IT; VfL Wolfsburg contro FC Bayern Monaco; VfL Wolfsburg - FC Bayern Monaco | pronostico & migliori quote | 09.05.2026.

Bayern esagerato! Segnano tutti, otto gol al povero WolfsburgPrima partita, prima vittoria, prima goleada, primo posto consolidato. Nella gara d'esordio del 2026 il Bayern Monaco dilaga contro il Wolfsburg (8-1) e sale a +11 sul Borussia Dortmund secondo. gazzetta.it

Parole che hanno fatto discutere sui social, soprattutto dopo lo spettacolo mostrato in campi internazionali da Psg e Bayern Monaco, ad esempio #TuttoNapoli #RadioTuttoNapoli #SSCNapoli - facebook.com facebook