Weekend a Viterbo e provincia | gli eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, la provincia di Viterbo propone un ricco calendario di eventi. Sono previste varie iniziative tra tradizioni locali, esposizioni d’arte, spettacoli e visite guidate. La manifestazione coinvolge diverse località, offrendo occasioni di scoperta e intrattenimento per i residenti e i visitatori. Le attività si svolgono in diversi punti della zona, con un programma che copre l’intero weekend.

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Tantissimi gli eventi organizzati in provincia per il secondo fine settimana di maggio. Tradizioni, mostre, spettacoli e visite guidate si intrecciano in un fitto programma di iniziative volte a valorizzare tutto il territorio della Tuscia. A Viterbo spazio alla fantasia grazie ai supereroi del.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 21 e domenica 22 febbraio Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 9 e domenica 10 maggio; Weekend del Primo Maggio, Festa dei lavoratori, San Pellegrino in Fiore, Fiera di Tarquinia, apertura dei musei; Ponte e weekend del 1 maggio: gli eventi da non perdere a Viterbo e provincia; Tuscia da Sogno: gli eventi imperdibili in provincia di Viterbo fino al 10 Maggio 2026. Weekend a Roma e nel Lazio 9 e 10 maggio: sagre, borghi in fiore, rievocazioni e culturaWeekend nel Lazio 9 e 10 maggio 2026: sagre, feste, mostre, musica, teatro e borghi in fiore nelle province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ... ilquotidianodellazio.it A Viterbo, tutto pronto per il secondo weekend di iniziative natalizie promosse dalla Camera di CommercioContinuano sabato 14 e domenica 15 le iniziative natalizie gratuite, promosse a Viterbo dalla Camera di commercio e dalla sua Azienda speciale Centro Italia, in collaborazione con i Comuni di Viterbo ... ilmessaggero.it Meteo Weekend, cambia la Previsione: le Regioni Coinvolte ...Continua facebook Guida al weekend: i 10 eventi da non perdere x.com