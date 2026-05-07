A Vittorio Veneto, un camion ha abbattuto il negozio Crazy Sport, provocando danni ingenti. Le autorità stanno indagando su come i ladri siano riusciti a colpire la stessa struttura due volte e come abbiano agito per danneggiare la colonna portante. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la sequenza degli eventi e di capire le modalità dell’attacco. La situazione resta sotto osservazione.

? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a colpire la colonna portante?. Perché lo stesso negozio è stato bersagliato già due volte?. Quanto costeranno le riparazioni per rimettere in sicurezza il locale?. Chi ha permesso l'uso di un camion in pieno centro?.? In Breve Danni economici stimati in centinaia di migliaia di euro per il titolare Roberto Catto.. Terzo attacco subito dal negozio dopo due episodi analoghi avvenuti nel 2024.. L'impatto del mezzo pesante ha causato il crollo parziale di una colonna portante.. Necessari accertamenti tecnici sulla stabilità strutturale prima della ripresa delle attività.. Un camion ha sfondato la vetrina del negozio Crazy Sport a Vittorio Veneto durante la notte di giovedì 7 maggio 2026, abbattendo anche una colonna portante dell’edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vittorio Veneto: camion abbatte il Crazy Sport, danni ingenti

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