Violi macchine gioca in casa con Oroarezzo 2026

Dal 9 al 12 maggio il Centro Fiere e Congressi di Arezzo ospita Oroarezzo 2026, uno degli eventi più importanti nel settore orafo a livello internazionale. La manifestazione vede la partecipazione di produttori e operatori provenienti da diversi Paesi, offrendo un’occasione di incontro e confronto per il comparto. Tra gli espositori, anche Violi Macchine, che si presenta in casa in questa edizione.

Arezzo, 7 maggio 2026 – Violi macchine gioca in casa con Oroarezzo 2026. Dal 9 al 12 maggio il Centro Fiere e Congressi di Arezzo ospita OroArezzo 2026, tra i principali appuntamenti internazionali del settore orafo, con la partecipazione di produttori e operatori da tutto il mondo. In questo contesto, Violi macchine conferma la propria presenza, ed è pronta ad accogliere clienti e partner allo stand 224 – Padiglione P6 TECH, dove presenterà le più recenti innovazioni tecnologiche sviluppate dall’azienda. Da oltre 30 anni, Violi Macchine si distingue per la progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate per il settore orafo, per il recupero dei metalli prezios i e non solo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violi macchine gioca in casa con Oroarezzo 2026 Notizie correlate OroArezzo 2026, con Ieg la manifattura alla scoperta di nuovi mercatiARezzo, 23 febbraio 2026 – Business di qualità per i mercati esteri e strumenti di alto livello per le imprese. A Oroarezzo le nuove rotte dell’export orafo con “the global outlook 2026”Arezzo, 28 aprile 2026 – Nuove geografie del business e rotte alternative al centro della visione di Oroarezzo, la manifestazione di Italian...