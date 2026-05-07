VinciCasa centrato a Napoli il premio da 500mila euro

A Napoli è stato vinto un premio di 500 mila euro legato a VinciCasa, la formula di gioco di Sisal. La vincita include una casa e 200.000 euro in contanti subito. La somma è stata assegnata a un partecipante che ha centrato il premio con la sua giocata. La vincita rappresenta un risultato importante per chi ha partecipato alla lotteria.

Vinta una casa + 200.000 euro subito grazie a VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" è stato centrato nell'estrazione n. 126 di mercoledì 6 maggio grazie a una giocata online su Sisal.it. Il titolare della vincita è residente a Napoli. Combinazione vincente: 7 – 12 – 19 – 23 – 29. Il vincitore potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà due anni di tempo per trovarla. Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro, che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - VinciCasa centrato a Napoli il premio da 500mila euro Notizie correlate Leggi anche: VinciCasa, centrato il premio da 500mila euro Leggi anche: VinciCasa, a Roma il premio da 500mila euro Aggiornamenti e dibattiti Sisal, a Napoli centrata online una vincita VinciCasa da una casa più 200mila euroVinciCasa si conferma così uno dei giochi più particolari del panorama italiano, grazie a una formula che punta su un premio concreto e tangibile come la casa. Dalla nascita del gioco, infatti, sono g ... affaritaliani.it VinciCasa centrato a Napoli il premio da 500mila euroIl premio è stato ottenuto con una giocata online. A Rimini invece sono arrivati oltre 45mila euro grazie a un 6 realizzato a SiVinceTutto SuperEnalotto ... ilgiornale.it