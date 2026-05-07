Viaggi verso la Riviera tra ingorghi e ritardi | Il traffico a Bologna è un cappio per la Romagna

Il traffico lungo la tratta di collegamento tra Bologna e la Riviera è intenso, con code e ritardi che coinvolgono molti automobilisti. Legacoop Romagna segnala che il Passante di Bologna rappresenta un problema per la mobilità della zona, definendolo un ostacolo che limita il flusso di persone e merci. La congestione si verifica soprattutto nei periodi di maggiore afflusso, creando disagi per chi si sposta verso le località balneari.

Legacoop Romagna lancia un allarme sulle criticità del Passante di Bologna, definito un "nodo scorsoio" che frena l’economia e il turismo della Riviera. L'associazione chiede al Ministro Salvini l'apertura di un tavolo di confronto nazionale per superare l'immobilismo infrastrutturale e sollecita.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Emilia-Romagna: il treno Railjet da Monaco estende la stagione, boom di turisti DACH verso la Riviera.Emilia-Romagna punta sul treno veloce per attrarre sempre più turisti tedeschi L’Emilia-Romagna rafforza la sua strategia per intercettare il flusso... Leggi anche: Incubo traffico, Riccione corre ai ripari. Ecco il piano anti-ingorghi per la Pasqua Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ponte del Primo Maggio da record sui treni: oltre 535mila passeggeri in viaggio verso la Riviera; Genova Nervi è la Riviera segreta d’Italia che ha stregato il Forbes; Primo maggio: tre località liguri nella top 30. I prezzi delle città più cercate; Se ti piace andare in bici, ecco il calendario giusto per te. In viaggio nelle Marche sul mare tra il San Bartolo, il Conero e la Riviera delle PalmeIl viaggio lungo la costa marchigiana si conclude nella Riviera delle Palme, nel sud della regione. Il cuore di questo tratto di costa è San Benedetto del Tronto, città famosa per il suo lungomare ... ansa.it In viaggio nelle Marche sul mare tra il San Bartolo, il Conero e la Riviera delle PalmeDalle falesie bianche del Conero alle lunghe spiagge sabbiose della Riviera delle Palme, passando per città marinare storiche e lungomari ricchi di stabilimenti balneari. Il mare delle Marche si ... ansa.it Stai per partire per una meta tropicale Con l’arrivo dell’estate aumentano i viaggi verso destinazioni esotiche… ma non sempre si parte preparati. Vaccini Profilassi Consigli sanitari personalizzati Prenotare prima della partenza fa davvero la - facebook.com facebook