Verolanuova appuntamento trappola | lo costringono a un bonifico istantaneo e lo picchiano pure

Due uomini si sono incontrati a Verolanuova dopo aver stabilito un contatto sui social network. Durante l'incontro, uno dei due è stato costretto a effettuare un bonifico istantaneo e successivamente è stato aggredito e picchiato. La vittima non aveva previsto l'aggressione e la rapina, che sono avvenute durante la stessa occasione. La polizia sta indagando sull'accaduto per chiarire i dettagli dell'evento.

Verolanuova (Brescia) – Si sono conosciuti attraverso i social e dati appuntamento. Uno dei due uomini, però, non sapeva che sarebbe stato aggredito e rapinato. È accaduto in bassa bresciana, dove un uomo ha chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112, spiegando di essere stato malmenato e rapinato. Secondo quanto ricostruito, la vittima avrebbe avvertito fin da subito dei sospetti ma è stato comunque convinto a salire nell’appartamento del condominio dove si erano dati appuntamento. Giunto al piano, è scattata l'imboscata: ad attenderlo c'era un complice armato di un coltello da cucina. Sotto la minaccia della lama, i due malviventi hanno intimato alla vittima di consegnare il contante.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verolanuova, appuntamento trappola: lo costringono a un bonifico istantaneo e lo picchiano pure Notizie correlate Lo picchiano a sangue e lo costringono a usare la carta di credito: preso 27enne casertano col compliceHanno aggredito un uomo, pestandolo fino a causargli una copiosa perdita di sangue dal naso. Picchiano a sangue un uomo e lo costringono a usare la carta di credito: la violenzaHanno aggredito un uomo, pestandolo fino a causargli una copiosa perdita di sangue dal naso.