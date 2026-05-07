A Venezia, sono stati annunciati nuovi interventi per sostenere l’artigianato, con particolare attenzione alla zona di Barbaria delle Tole. Il progetto prevede la creazione di spazi dedicati e incentivi per le botteghe, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale. Restano da capire come queste misure modificheranno l’aspetto e le attività di quella zona, in attesa di ulteriori dettagli sulle modalità di attuazione.

? Domande chiave Come cambierà il volto di Barbaria delle Tole con il nuovo distretto?. Quali incentivi concreti riceveranno le botteghe per favorire il ricambio generazionale?. Come verrà fermata la diffusione dei souvenir di scarsa qualità in città?. Cosa prevede il piano per rigenerare gli edifici degradati di Mestre?.? In Breve Creazione distretto artigianale nell'area di Barbaria delle Tole per clientela globale.. Semplificazione burocratica e sburocratizzazione archivi entro i primi tre anni di mandato.. Difesa commercio tradizionale contro standardizzazione e delibera antipaccottiglia nel centro storico.. Rigenerazione urbana a Mestre con investimenti in sport e mobilità sostenibile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venturini: nuovi spazi e incentivi per l’artigianato a Venezia

Notizie correlate

A Venezia Azione sosterrà Simone VenturiniIl partito di Carlo Calenda si sposta nel centrodestra, la scelta presa dal direttivo metropolitano con una larga maggioranza.

Chi è Simone Venturini, candidato sindaco del centrodestra a VeneziaClasse 1987, nato e cresciuto a Marghera, da 11 anni è assessore nella giunta Brugnaro.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Martella sul nuovo stadio: Lo completeremo, Venturini smetta di dire falsità; Villa Ceresa torna a vivere, Venturini: Da luogo abbandonato a polo culturale per i giovani; Martella e Venturini, candidati sindaco tra tensioni e affondi. Dal ticket d'accesso alla sicurezza: i temi affrontati; La scuola trova uno sponsor e inaugura due laboratori.

Venturini incontra Cna Venezia, 'l'artigianato cresce con l'economia'L'artigianato di una città cresce se cresce l'economia: servono filiere vive, imprese che investono e spazi adeguati per chi produce qualità. (ANSA) ... ansa.it

Venturini: «Con noi, una sicurezza moderna e all'avanguardia»«Le confuse ricette di altri candidati sindaco sul tema sicurezza sono state ribadite questo pomeriggio in occasione della visita dell'ex capo della polizia» ... veneziatoday.it

Comunali Venezia, sondaggio Tecnè su 1.001 intervistati: dati da leggere con cautela. Martella avanti su Venturini VENEZIA – Un campione limitato di 1.001 intervistati e una quota altissima di indecisi rendono il quadro ancora estremamente fluido in vista del - facebook.com facebook