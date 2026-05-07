Venezia-Palermo venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Tanti gol al Pierluigi Penzo

Venerdì 8 maggio 2026, alle 20:30, al “Pierluigi Penzo” si svolge la partita tra Venezia e Palermo. Il Venezia, già promosso in Serie A, si prepara a sfidare il Palermo di Inzaghi nell’ultimo turno di Serie B. Sono state rese note le formazioni ufficiali e si discute di quote e pronostici, con molti gol previsti durante l’incontro. La partita rappresenta l’ultimo impegno stagionale per entrambe le squadre.

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