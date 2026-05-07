Venezia-Palermo venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si sfidano Venezia e Palermo in una partita di Serie B. Il Venezia, allenato da Stroppa, ha già conquistato la promozione in Serie A, mentre il Palermo, guidato da Inzaghi, si prepara a scendere in campo nell’ultima giornata del campionato. Le formazioni sono state annunciate e sono disponibili le quote e i pronostici per questa gara.

Il Venezia di Stroppa ha già staccato il pass per partecipare alla prossima serie A, e in quest’ultimo turno di Serie B i lagunari affrontano il Palermo di Inzaghi. Al Picco di La Spezia non c’è stata di fatto storia con gli ospiti andati in doppio vantaggio e di fatto sicuri della promozione, prima del finale che ha di fatto dato ancora una speranza ai liguri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Venezia-Palermo (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiTra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i... Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Venezia, è febbre serie A: col Palermo Penzo sold-out in tre ore. Sabato corteo in Canal Grande; Serie BKT 25-26, Venezia-Palermo: arbitra Zanotti; Venezia-Palermo nel segno degli ex: da Pohjanpalo a Inzaghi, passando per Ceccaroni e non solo; Live Venezia - Palermo - Serie B: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2026. Corriere dello Sport: Venezia-Palermo, le probabili formazioni: Stroppa rilancia Sverko, Inzaghi cambia tuttoVenezia-Palermo, le probabili formazioni della sfida del Penzo: Stroppa recupera Sverko, Inzaghi prepara un ampio turnover in vista dei playoff. ilovepalermocalcio.com Venezia, è febbre serie A: col Palermo Penzo sold-out in tre ore. Sabato corteo in Canal GrandeBiglietti esauriti in pochissimo tempo, lo stadio pronto ad accogliere la squadra a caccia della vittoria del campionato. Poi la festa con tutta la città ... veneziatoday.it PALERMO, A VENEZIA UNA PROVA DI MATURITÀ di Giulia Bagnasco Quando una squadra ha ancora qualcosa da difendere, tende a togliere leggerezza alla gara. I ritmi si accorciano, i margini si restringono, ogni scelta pesa un po’ di più. Ed è proprio qui - facebook.com facebook Venezia-Palermo nel segno degli ex: da Pohjanpalo a Inzaghi, passando per Ceccaroni e non solo x.com