Venezia-Palermo le probabili formazioni | Inzaghi ne cambia 9 rispetto alla gara col Catanzaro
Domani sera il Palermo chiuderà la stagione in trasferta contro il Venezia, nell’ultimo match della regular season. La squadra rosanero dovrebbe schierare una formazione con nove novità rispetto alla partita precedente contro il Catanzaro. La gara si giocherà allo stadio Penzo di Venezia e rappresenta l’atto conclusivo del campionato per i siciliani.
Domani sera si chiude il campionato del Palermo: i rosanero in scena al Penzo di Venezia nell’ultimo atto della regular season. I lagunari, promossi matematicamente in serie A, vogliono blindare il primo posto: la squadra di Stroppa cercherà i tre punti per garantirsi il primato in classifica.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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