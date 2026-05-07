Valverde racconta la sua verità sulla ferita alla testa | è diversa dal pugno di Tchouameni

Federico Valverde ha condiviso su Instagram la sua versione dei fatti riguardo all’incidente con Tchouameni. Nel post, il giocatore spagnolo ha negato di aver ricevuto un pugno dal compagno del Real Madrid e ha accusato chi ha diffuso informazioni false di inventare e diffamare. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto i due calciatori, con Valverde che ha precisato la propria versione dei fatti.

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