Valverde racconta la sua verità sulla ferita alla testa | è diversa dal pugno di Tchouameni
Federico Valverde ha condiviso su Instagram la sua versione dei fatti riguardo all’incidente con Tchouameni. Nel post, il giocatore spagnolo ha negato di aver ricevuto un pugno dal compagno del Real Madrid e ha accusato chi ha diffuso informazioni false di inventare e diffamare. La vicenda riguarda un episodio che ha coinvolto i due calciatori, con Valverde che ha precisato la propria versione dei fatti.
Federico Valverde ha scritto su Instagram la sua versione di quanto accaduto con Aurelien Tchouameni, negando il pugno del compagno del Real Madrie e accusando di "inventare e diffamare".🔗 Leggi su Fanpage.it
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