Negli Stati Uniti si stanno delineando nuove norme che prevedono controlli sull’intelligenza artificiale prima che vengano rese pubbliche. La misura mira a verificare che i sistemi di IA rispettino determinati standard di sicurezza prima della diffusione. Questa decisione si inserisce in un quadro di regolamentazione più ampio, che coinvolge enti e legislatore, con l’obiettivo di prevenire potenziali rischi legati alla tecnologia emergente.

Gli Stati Uniti sono intenzionati ad attuare una strategia differente verso l’intelligenza artificiale. L’obiettivo annunciato sembra essere strettamente legato alla sicurezza digitale e a quella nazionale. Gli USA, infatti, stanno discutendo sull’attuazione di controlli preventivi dei nuovi modelli IA prima che questi vengano resi disponibili al grande pubblico. In questo scenario sarebbe il governo a valutare se la tecnologia si mostra sufficientemente sicura. Controlli preventivi dei modelli IA: per gli USA è una questione di sicurezza. L’annuncio si pone come cambiamento significativo nella gestione dell’intelligenza artificiale. Congiuntamente, il National Institute of Standards and Technology ha annunciato che già alcune aziende hanno espresso la volontà di condividere versioni di IA non ancora resa pubbliche.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - USA, controlli sull’IA prima della pubblicazione: è una questione di sicurezza?

USA : l'Enfer de la Prison pour Mineurs

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