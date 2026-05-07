E’ giunta al termine la seconda edizione di “Isole Sonore”, il Festival di Università Boccon i, in collaborazione con Yamaha e diretto da Cesare Picco La rassegna musicale è dedicata all’esplorazione artistica del pianoforte in tutte le sue declinazioni sonore. L’evento finale è “Piano Solo” di Bill Laurance, previsto per giovedì 7 maggio alle ore 21:00, nell’Aula Magna dell’Università Bocconi (via Röntgen 1), che da sempre è attiva per contribuire alla crescita culturale del Paese e allo sviluppo sociale del territorio. Membro fondatore del gruppo jazz fusion Snarky Puppy, con cui ha raggiunto fama mondiale e vinto 5 Grammy Awards, Laurance arriva a Isole Sonore per presentare il suo personalissimo viaggio musicale in piano solo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Università Bocconi, si chiude con il jazzista Bill Laurance la rassegna ‘Isole Sonore’

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