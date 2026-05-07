Università Bocconi si chiude con il jazzista Bill Laurance la rassegna ‘Isole Sonore’
E’ giunta al termine la seconda edizione di “Isole Sonore”, il Festival di Università Boccon i, in collaborazione con Yamaha e diretto da Cesare Picco La rassegna musicale è dedicata all’esplorazione artistica del pianoforte in tutte le sue declinazioni sonore. L’evento finale è “Piano Solo” di Bill Laurance, previsto per giovedì 7 maggio alle ore 21:00, nell’Aula Magna dell’Università Bocconi (via Röntgen 1), che da sempre è attiva per contribuire alla crescita culturale del Paese e allo sviluppo sociale del territorio. Membro fondatore del gruppo jazz fusion Snarky Puppy, con cui ha raggiunto fama mondiale e vinto 5 Grammy Awards, Laurance arriva a Isole Sonore per presentare il suo personalissimo viaggio musicale in piano solo.🔗 Leggi su Lapresse.it
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