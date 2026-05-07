Un' esperienza corale di trasformazione attraverso l' arte e la parola che ha coinvolto persone a Varsavia Palermo e Mestre

Il progetto ha coinvolto persone a Varsavia, Palermo e Mestre in un percorso che ha unito arte e parola. L’iniziativa si è svolta in diverse città italiane e europee, con l’obiettivo di stimolare la partecipazione collettiva e promuovere un cambiamento attraverso attività artistiche e discussioni pubbliche. Sono stati organizzati eventi e incontri rivolti a diversi gruppi di persone, con l’intento di favorire uno scambio di esperienze e riflessioni condivise.

V enezia, 6 mag. (askanews) – Un’esperienza corale di trasformazione attraverso l’arte e la parola, che ha coinvolto persone a Varsavia, Palermo e Mestre, e ora la mostra su tutto il lavoro fatto: La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie a Venezia presenta la mostra “We Rise by Lifting Others”, culmine del progetto dell’artista Marinella Senatore che ha lavorato con famiglie con bambini tra 0 e 6 anni a rischio esclusione sociale, a fianco di ONG che sono partner di The Human Safety Net. Leggi anche › Marinella Senatore torna ad animare Londra “Io sono stata attivista per tanti anni – ha detto Senatore ad askanews – però capisco bene la differenza tra essere artista ed essere attivista, non era solo un discorso di innescare dei processi ma anche di dare l’opera.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un'esperienza corale di trasformazione attraverso l'arte e la parola, che ha coinvolto persone a Varsavia, Palermo e Mestre Notizie correlate Re-Gen, la legacy sociale dopo le Olimpiadi: «Abbiamo coinvolto oltre 3.000 giovani nelle scuole di otto Paesi europei attraverso percorsi di co-progettazione, trasformazione degli spazi e animazione nei quartieri»In questo solco si inserisce Re-Gen, il progetto che sta trasformando i "non-luoghi" dimenticati in hub dove batte il cuore della socialità. Leggi anche: A Mestre, sulla terraferma venezia, ha aperto Circuit, luogo che parla di arte digitale e nuovi media, ma anche di futuro e di critica dell'esistente Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La pratica di Marinella Senatore alla Casa di The Human Safety Net; La pratica di Marinella Senatore alla Casa di The Human Safety Net | Libero Quotidiano.it; Trump: l'Iran vuole un accordo ma gioca sporco | Libero Quotidiano.it. La pratica di Marinella Senatore alla Casa di The Human Safety NetUn'esperienza corale di trasformazione attraverso l'arte e la parola, che ha coinvolto persone a Varsavia, Palermo e Mestre ... iodonna.it Al Petruzzelli l'orrore della Shoah con Un sopravvissuto di Varsavia di SchönbergSi intitola Un sopravvissuto di Varsavia lo spettacolo che martedì 27 gennaio sarà in scena nel teatro Petruzzelli di Bari, in occasione del Giorno della Memoria delle vittime dell'olocausto. Si ... rainews.it Varsavia ha annunciato le condizioni per il volo di Fico sulla Polonia diretto a Mosca nel Giorno della Vittoria. Il ministro degli Esteri polacco ha dichiarato che Varsavia è pronta a consentire al Primo Ministro slovacco di entrare in Russia se sbloccherà gli aiuti - facebook.com facebook