Umbria ok alla nuova legge cultura | 31 milioni per il territorio

In Umbria è stata approvata una nuova legge sulla cultura che prevede uno stanziamento di 31 milioni di euro per il territorio. Di questi, 4 milioni sono riservati alle imprese creative, con modalità di gestione ancora da definire. L'opposizione ha sollevato alcune critiche riguardo alla gestione dei nuovi tavoli di confronto istituiti per l’attuazione della legge. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul funzionamento delle misure.

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? Punti chiave Come verranno gestiti i 4 milioni destinati alle imprese creative?. Quali critiche ha mosso l'opposizione sulla gestione dei nuovi tavoli?. Come cambierà il finanziamento delle rievocazioni storiche nei prossimi anni?. Chi deciderà la composizione dei nuovi organi di programmazione culturale?.? In Breve 4 milioni di euro destinati specificamente al sostegno dell'impresa creativa regionale.. Bando da oltre 5 milioni di euro già concluso per il piano triennale.. Consigliere Cristian Betti punta sulla continuità finanziaria per le rievocazioni storiche.. Consigliera Paola Agabiti critica l'accentramento del potere nelle mani della Giunta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Umbria, ok alla nuova legge cultura: 31 milioni per il territorio Notizie correlate Nuova legge per la cultura 31 milioni per il settore: "Una svolta per l’Umbria"La nuova legge organica per la cultura e l’impresa creativa diventa finalmente realtà. Umbria, nuova legge sulla cultura e futuro delle rievocazioni storiche: scontro sui fondi e sulla normativaLe feste storiche, le rievocazioni, le giostre, il Palio, le sfide sono il grande collante sociale – il maggiore – delle piccole e medie comunità... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aeroporto dell’Umbria ancora in crescita, potenziati i collegamenti bus-treni; Carcere di Terni, arrivano i rinforzi: nuove assegnazioni per la polizia penitenziaria; Umbria Jazz, al via la 53ª edizione; UMBRIA RAID EXPERIENCE 2026 - PRESENTAZIONE UFFICIALE. Simonetti (M5s), la nuova legge sulla cultura uno strumento innovativoPer il relatore di maggioranza, Luca Simonetti (M5S), la nuova legge sulla cultura approvata dall'Assemblea legislativa dell'Umbria è uno strumento innovativo e funzionale alla realizzazione di un pr ... ansa.it Maltempo, tanti automobilisti in difficoltà in Umbria per la neve. Nuova allerta meteoGià 36 gli interventi già effettuati, con otto squadre operative sul territorio e altre due in fase di approntamento. Restano inoltre dieci interventi in coda, con ulteriori chiamate ancora in ... lanazione.it Maggio in Umbria: il mese di Santa Rita C’è un luogo, nel cuore verde d’Italia, dove la fede incontra la bellezza e il silenzio diventa emozione: Cascia, terra di Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Durante il mese di maggio, questo angolo d’U - facebook.com facebook Umbria, Il Castello di Campello x.com