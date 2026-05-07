Ultimissime Inter LIVE | i parametri zero che possono fare gola ad Ausilio il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi l’arbitro di Lazio Inter e il futuro di Josep Martinez

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti la squadra nerazzurra. Tra i temi principali ci sono i parametri zero che potrebbero interessare il direttore sportivo, il cordoglio espresso dalla società per un ex giocatore scomparso, e le decisioni arbitrali relative alla partita contro la Lazio. Inoltre, si parla del futuro dell’estremo difensore Josep Martinez, con aggiornamenti sulle sue prossime mosse contrattuali e di formazione.

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Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 7 MAGGIO. I parametri zero fanno gola: ecco quelli che potrebbero solleticare l’interesse di Ausilio. I nomi ruolo per ruolo. Mercato Inter, la prossima sarà un’estate ricca dal punto di vista dei parametri zero: quali potrebbero essere quelli nel mirino di Ausilio? Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 6 MAGGIO.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: i parametri zero che possono fare gola ad Ausilio, il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi, l’arbitro di Lazio Inter e il futuro di Josep Martinez Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi, Bastoni verso la permanenzadi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Calciomercato Inter – Le ultimissime Konè, Jones e Diaby; Inter, Lautaro ci sarà col Parma? Le ultime news verso il possibile match scudetto; Probabili formazioni Lazio-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Calhanoglu, Pio Esposito, Rovella, Maldini, Thuram e Lautaro Martinez; Inter-Parma, probabili formazioni e ultime notizie: out Calhanoglu, 3 dubbi da sciogliere per Cristian Chivu. Calciomercato Inter, il piano Oaktree: via due di questi quattro bigIl piano di Oaktree sul mercato dell'Inter: 40-45 milioni più i soldi delle cessioni di due tra Bastoni, Dumfries, Frattesi e Thuram ... interlive.it Scandalo Var contro l’Inter, audio sparito: Fatti i fatti tuoiLe ultime Inter news con le rivelazione di Repubblica: audio sparito e Gervasoni zittisce l'Avar sull'episodio Ndicka-Bisseck ... interlive.it Si avvicina la sfida tra Inter e Parma, primo match point scudetto per i nerazzurri. Cristian Chivu prepara 4 cambi rispetto all’ultima sfida di Torino, fa sapere Sky Sport dopo le ultimissime prove. Conferma per Sommer in porta, in difesa è pronta la prima novità: facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Parma x.com