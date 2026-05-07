Ultimissime Inter LIVE | i parametri zero che possono fare gola ad Ausilio il cordoglio dei nerazzurri per Beccalossi l’arbitro di Lazio Inter e il futuro di Josep Martinez

Da internews24.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse notizie riguardanti la squadra nerazzurra. Tra i temi principali ci sono i parametri zero che potrebbero interessare il direttore sportivo, il cordoglio espresso dalla società per un ex giocatore scomparso, e le decisioni arbitrali relative alla partita contro la Lazio. Inoltre, si parla del futuro dell’estremo difensore Josep Martinez, con aggiornamenti sulle sue prossime mosse contrattuali e di formazione.

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Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 7 MAGGIO. I parametri zero fanno gola: ecco quelli che potrebbero solleticare l’interesse di Ausilio. I nomi ruolo per ruolo. Mercato Inter, la prossima sarà un’estate ricca dal punto di vista dei parametri zero: quali potrebbero essere quelli nel mirino di Ausilio? Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 6 MAGGIO.🔗 Leggi su Internews24.com

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