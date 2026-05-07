Nel tardo pomeriggio di ieri, ad Arienzo, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno eseguito un provvedimento restrittivo nei confronti di un uomo di 42 anni, già noto alle forze dell’ordine. La misura è stata decisa in relazione a reati di tentata estorsione, evasione e resistenza. L’uomo è stato portato in carcere, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel tardo pomeriggio di ieri, 6 maggio 2026, ad Arienzo, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo nei confronti di un 42enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento si inserisce nell’ambito della costante attività di controllo del territorio e monitoraggio dei soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione. I militari dell’Arma hanno infatti eseguito un ordine di sospensione immediata dell’affidamento in prova, con contestuale custodia cautelare in carcere, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentata estorsione, evasione e resistenza: scatta il carcere per un 42enne di Arienzo

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