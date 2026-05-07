Svolta nelle indagini sugli omicidi con la ricina | individuato un movente Chi è nel mirino

Le autorità hanno individuato un movente nelle indagini sugli omicidi con la ricina avvenuti a Pietracatella. La scoperta rappresenta un passo importante nel procedimento, mentre le forze dell'ordine continuano a seguire le piste aperte. La vicenda ha suscitato notevole attenzione, e gli investigatori stanno lavorando per chiarire i dettagli e identificare eventuali responsabilità. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.

Le indagini sugli omicidi commessi con la ricina a Pietracatella sembrano aver raggiunto una fase decisiva. Gli inquirenti ritengono di aver individuato un movente, riconducibile all'ambito familiare e ricollegabile a cinque persone sospettate. Nel frattempo Laura Di Vita, già ascoltata per tre volte dagli investigatori, sarà nuovamente convocata nei prossimi giorni in questura a Campobasso, questa volta alla presenza della procuratrice di Larino Elvira Antonelli. L'esistenza di un possibile movente che spieghi l'avvelenamento di Antonella Di Ielsi e di sua figlia Sara Di Vita è stata confermata a Repubblica da fonti qualificate. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile di Campobasso diretta da Marco Graziano.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Svolta nelle indagini sugli omicidi con la ricina: individuato un movente. Chi è nel mirino Notizie correlate Avvelenate con la ricina, svolta nelle indagini: “C’è un sospetto!”Tra sospetti, analisi cliniche e un audio destinato a cambiare la prospettiva investigativa, il caso che ruota attorno alla morte di Antonella Di... Avvelenate con la ricina, svolta a sorpresa nelle indagini: “Sequestrato!”La vicenda delle morti avvelenate in Molise torna al centro dell’attenzione con un passaggio che segna una nuova fase dell’indagine. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il giudice, il frate, la barista: il ritorno dei personaggi dimenticati della tragedia di Garlasco; Bari, svolta nelle indagini sugli omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: 14 arresti; Omicidio Scavo, svolta nelle indagini: fermato Dylan Capriati; Mattino Cinque: Garlasco, svolta nelle indagini e possibile revisione per Stasi? Video. Giallo della ricina, svolta nelle indagini: sequestrati telefoni e router, la verità nei dati nascostiIndagini sulla morte per ricina si concentrano su dispositivi elettronici e accessi alla casa mentre si attendono autopsia e interrogatori. blitzquotidiano.it Garlasco, svolta nelle indagini: gemelle Cappa sentite come testimoni, convocato anche Marco PoggiNuove testimonianze nel caso Garlasco: cosa cambia per l’indagine Nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco, settimana cruciale ... assodigitale.it Svolta nelle indagini sull'avvelenamento da ricina: ipotesi movente familiare e quarto interrogatorio per la cugina Laura Di Vita - facebook.com facebook #Milano Svolta nelle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela #Genini, uccisa qualche mese fa dal compagno con decine di coltellate. Indagato l'ex fidanzato, per vilipendio di cadavere e furto. Di @ElenaBaiocco #GR1 x.com