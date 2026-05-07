Il regista Joe Russo ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato le modifiche apportate alla storia di origine di Peter Parker interpretato da Tom Holland. In particolare, Russo ha chiarito alcuni dettagli riguardanti la morte dello zio di Spider-Man, un evento centrale nel racconto del supereroe. La conversazione si concentra sulle differenze rispetto alle versioni precedenti e sui motivi dietro le scelte narrative effettuate nel film.

In una nuova intervista, il regista Joe Russo ha fatto chiarezza una volta sul cambiamento nella storia delle origini dell'incarnazione di Peter Parker di Tom Holland. Il regista di Avengers: Doomsday Joe Russo ha confermato il cambiamento nella storia delle origini dello Spider-Man di Tom Holland. La più recente incarnazione dello Sparagnatele si distinguerà dal passato per un elemento fondamentale: nell'MCU la colpa della morte dello Zio Ben non è di Peter Parker. I Marvel Studios hanno riscritto la storia delle origini di Peter Parker: ecco come Quando Tom Holland è stato presentato come nuovo Spider-Man dell'MCU, è stato messo subito in chiaro che i film non sarebbero tornati a raccontare la storia delle origini del personaggio, già ampiamente conosciuta.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Spider-Man, cambia tutto nella storia delle origini: Joe Russo fa chiarezza sulla morte di Zio Ben

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