Sicurezza alimentare | Tajani lancia la Coalizione di Roma con 40 Paesi
Il commissario europeo ha annunciato la creazione della Coalizione di Roma, che coinvolge 40 Paesi per affrontare le questioni legate alla sicurezza alimentare. Tra i temi discussi ci sono le possibili ripercussioni dei blocchi nello Stretto di Hormuz sui prezzi dei beni alimentari e la carenza di fertilizzanti in Africa, che potrebbe avere effetti sulla stabilità sociale. La riunione si è svolta oggi nella capitale italiana.
? Punti chiave Come influenzeranno i blocchi nello Stretto di Hormuz i prezzi alimentari?. Perché la carenza di fertilizzanti minaccia la stabilità sociale in Africa?. Quali nuovi flussi migratori potrebbero scatenarsi a causa dell'insicurezza alimentare?. Come potrà la Coalizione di Roma proteggere le rotte commerciali globali?.? In Breve Co-presidenza con il ministro croato Grli?-Radman presso la Farnesina il 7 maggio 2026. Partecipazione di Qu Dongyu e Maurizio Martina per conto della FAO. Blocchi nello Stretto di Hormuz minacciano approvvigionamento fertilizzanti e popolazioni africane. Integrazione strategica tra Europa e mondo arabo tramite il formato MED9++.🔗 Leggi su Ameve.eu
Tajani lancia 'Coalizione di Roma per Hormuz' con circa 40 paesi e Fao
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