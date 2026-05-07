Un incidente mortale si è verificato sulla SS12, quando un furgone rubato ha perso il controllo e si è ribaltato in un fosso. L'incidente è avvenuto poche ore dopo che il veicolo era stato sottratto, e le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato all'impatto. Al momento, si cerca di capire come l'impatto abbia potuto proiettare il conducente fuori dall’abitacolo e chi potrebbe essere coinvolto nel furto del veicolo.

? Domande chiave Come ha fatto l'impatto a proiettare il conducente fuori dall'abitacolo?. Chi ha orchestrato il furto del furgone poche ore prima dello schianto?. Perché la velocità sostenuta ha trasformato il furto in una tragedia?. Quali indizi hanno trovato i carabinieri per ricostruire la dinamica finale?.? In Breve Furgone rubato a Mezzolombardo nel pomeriggio di mercoledì 6 maggio.. Impatto avvenuto verso le ore 20.30 nei pressi di Calliano.. Intervento dei vigili del fuoco volontari di Calliano e carabinieri di Rovereto.. Indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili del furto a Mezzolombardo.. Kalid Moukolis, un trentadueno residente a Trento, ha perso la vita mercoledì 6 maggio dopo uno scontro violentissimo avvenuto lungo la statale 12 nei pressi di Calliano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro mortale sulla SS12: finisce nel fosso un furgone rubato

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