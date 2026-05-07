A Roma si è svolto un corteo promosso dagli studenti di licei e università, organizzato da Osa e Cambiare Rotta. La manifestazione ha coinvolto studenti di diverse istituzioni scolastiche e universitarie, che hanno attraversato le strade della città. La protesta si è svolta nel contesto di uno sciopero del settore, con studenti che hanno partecipato per esprimere le proprie richieste e preoccupazioni.

Parte in corteo la protesta degli studenti dei licei e delle università romane lanciata da Osa e Cambiare Rotta. In occasione della prima delle due giornate di sciopero nazionale studentesco la mattinata si è aperta con un presidio di alcune centinaia di studenti a Roma davanti alla sede del Ministero dell’Istruzione e uno davanti all’adiacente Ministero dell’Università. La protesta, inizialmente prevista come statica, si è trasformata in un corteo unico concordato con le forze dell’ordine per raggiungere simbolicamente Invalsi e Anvur, i due istituti di valutazione scolastica e universitaria. In piazza Osa, Cambiare Rotta, Usb e Cub contro “le riforme Bernini e Valditara, la riforma degli istituti tecnici e professionali, dei programmi e la militarizzazione delle scuole”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero scuola, a Roma il corteo degli studenti di licei e università

Notizie correlate

Leggi anche: Sciopero scuola a Roma l’8 maggio: studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecnici

Leggi anche: Sciopero scuola, protesta contro la riforma degli istituti tecnici: corteo a Milano

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il giovedì di fuoco delle scuole di Roma, gli studenti scendono in piazza: Non siamo prodotti; Scuola, il 7 maggio sciopero nazionale: studenti e docenti in piazza a Roma contro la riforma Valditara; Sciopero scuola 6 e 7 maggio 2026, le manifestazioni in programma; 6 e 7 maggio Sciopero della Scuola con manifestazioni territoriali. A Roma il 6, ore 10, al Ministero dell’Istruzione.

Soldi alla scuola, non alla guerra: fiori nei fucili e piazze piene contro la riforma Valditara e la visita di Rubio (VIDEO)Sono una cinquantina le piazze italiane invase oggi da studenti e professori. Da Roma a Firenze, Napoli, Genova. Per lo sciopero e le manifestazioni contro la riforma degli istituti tecnici e professi ... tg.la7.it

Sciopero scuola a Roma l’8 maggio: studenti e docenti in piazza contro la riforma degli Istituti tecniciNuova giornata di mobilitazione nel mondo della scuola. Domani, giovedì 8 maggio, studenti, docenti e personale Ata scenderanno in piazza a Roma per ... funweek.it

Corriere della Sera. . Manifestazioni a Roma, Torino e Milano per lo sciopero generale della scuola - facebook.com facebook

Sciopero scuola, presidio in piazza Duomo. “No Invalsi e basta precarietà” \ VIDEO x.com