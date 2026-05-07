Schwazer non convocato per gli Europei nonostante il record italiano alla maratona di marcia

Nonostante abbia stabilito il record italiano nella maratona di marcia, l’atleta non è stato convocato per gli Europei di Birmingham. La decisione ha sorpreso alcuni appassionati, mentre lui ha dichiarato di accettare la scelta senza commenti aggiuntivi. La convocazione per la competizione continentale non è stata confermata, lasciando aperta la discussione sulle motivazioni dietro questa decisione.

Il record di Schwazer non gli è valso una chiamata per gli Europei di Birmingham: "Accetto quello che la Federazione decide, non voglio togliere il posto a nessuno".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Schwazer è tornato: a 41 anni vince la maratona con il record italiano. Pronto per gli Europei? Alex Schwazer, l'impresa in Germania: record italiano nella maratona di marciaA 41 anni, Alex Schwazer torna e vince segnando il record italiano nella maratona di marcia a Kelsterbach, in Germania, con il tempo di 3h01'55". Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Schwazer: 'Io non convocato per gli Europei, ma non mi fermo'; Alex Schwazer non sarà convocato per gli Europei di atletica. Non basta la miglior prestazione continentale del 2026; Schwazer: Non mi hanno convocato per gli Europei di atletica, ma continuo a marciare; Schwazer fuori dagli Europei nonostante il record: le sue parole. Schwazer non convocato per gli Europei nonostante il record italiano alla maratona di marciaIl record di Schwazer non gli è valso una chiamata per gli Europei di Birmingham: Accetto quello che la Federazione decide, non voglio togliere ... fanpage.it Schwazer 'io non convocato per Europei ma non mi fermo'Si e' avvicinato al muro delle tre ore nella maratona dei marciatori stabilendo il nuovo primato italiano ma - per scelta della federatletica - non è riuscito ad abbattere quello del tempo: Alex Schwa ... ansa.it Alex Schwazer non sarà presente ai prossimi campionati europei in programma dal 10 al 16 agosto 2026 a Birmingham Il terzo crono mondiale dell’anno (3 ore 01'55") fatto registrare lo scorso 26 aprile nella maratona di marcia dei campionati tede - facebook.com facebook Alex Schwazer non sarà presente ai prossimi campionati europei in programma dal 10 al 16 agosto 2026 a Birmingham Il terzo crono mondiale dell’anno (3 ore 01'55") fatto registrare lo scorso 26 aprile nella maratona di marcia dei campionati tede x.com