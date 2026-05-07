Scatta il nebbiogeno e arrivano le guardie giurate | il colpo alla tabaccheria fallisce

Nella notte a Gravina in Puglia, un tentativo di furto è stato sventato presso una tabaccheria di via De Gasperi. L’allarme è scattato e sul luogo sono intervenute le guardie giurate dell’istituto di vigilanza Metronotte, che hanno raggiunto il negozio prima che si concretizzasse il colpo. Non sono stati segnalati danni né arresti.

Tentato furto nella notte a Gravina in Puglia ai danni di una tabaccheria di via De Gasperi. A sventare il colpo sarebbe stato il rapido intervento delle pattuglie dell’istituto di vigilanza Metronotte, arrivate sul posto dopo l’attivazione dell’allarme.Secondo quanto ricostruito nel comunicato.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Scatta l'allarme, ladri in fuga. Fallisce il colpo alla BaleraÈ fallito il furto che i ladri questa notte hanno tentato di mettere a segno in un locale della città. Morì davanti alla sede di Sky a Milano, assolte le due guardie giurateAGI - La Corte d’Assise di Milano ha assolto per avere agito “nell’adempimento del dovere” le due guardie giurate che, nella notte tra il 19 e il 20...