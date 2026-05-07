Sanremo rogo in palazzina | 9 famiglie in fuga e un anziano ferito

Un incendio si è sviluppato in una palazzina a Sanremo, costringendo nove famiglie a lasciare le proprie abitazioni e provocando il ferimento di un anziano. Le fiamme sono divampate all’interno di un appartamento al terzo piano, ma le cause non sono ancora chiarite. Attualmente, non è stato ancora stabilito chi offrirà assistenza alle due famiglie rimaste senza un tetto per la notte.

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? Punti chiave Come si sono propagate le fiamme all'interno dell'appartamento al terzo piano?. Chi aiuterà le due famiglie rimaste senza una sistemazione per la notte?. Quando potranno i residenti rientrare nelle proprie case dopo il sopralluogo?. Quali danni strutturali hanno costretto i vigili del fuoco a dichiarare l'inagibilità?.? In Breve Un uomo di 97 anni ricoverato all'ospedale Borea per intossicazione da fumo.. Quattro famiglie ospitate da parenti e due in attesa di sistemazione definitiva.. Il Comune attiva Casa Serena per un residente senza alloggio immediato.. Vigili del fuoco effettuano sopralluogo tecnico domani per verificare l'agibilità dell'edificio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, rogo in palazzina: 9 famiglie in fuga e un anziano ferito Notizie correlate Rogo in una palazzina: danni, ma nessun feritoL'emergenza è scattata oggi 15 marzo poco prima delle 20 a Cervarese Santa Croce. Incendio sul tetto di una palazzina a Bernareggio: vasto rogo, 12 famiglie evacuateBernareggio (Monza e Brianza), 1 maggio 2026 – Vigili del Fuoco in azione oggi, Primo Maggio 2026, in Brianza. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Incendio a Dalmine, le immagini del rogo in una palazzina; Villafranca Tirrena rogo in una mansarda | l’intervento dei Vigili. Incendio in via Zeffiro Massa, palazzina inagibileNove famiglie evacuate dopo il rogo al terzo piano. Domani il sopralluogo dei vigili del fuoco per valutare il rientro. Solo l’anziano resta in ospedale ... riviera24.it Incendio in appartamento a Sanremo, ultranovantenne in ospedaleL'unico inquilino all'interno, un anziano di 97 anni, è stato tratto in salvo e portato in ospedale per accertamenti. Secondo gli ultimi aggiornamenti, risulta intossicato, sotto trattamento con ... rainews.it una canzone di Simone Cristicchi, vincitrice del Festival di Sanremo 2007, la canzone è caratterizzata da strofe recitate in stile pop rap sull’arrangiamento di Francesco Musacco, inframmezzate da un ritornello cantato. Il testo consiste in una lunga lettera che - facebook.com facebook