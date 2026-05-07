Una giovane promessa del tennis sfida una giocatrice esperta in un match a Roma, attirando l’attenzione di un ex tennista professionista che si trova sul campo. La partita ha visto la diciottenne mettere in difficoltà la sua avversaria, anche grazie a una gestione delle emozioni che ha influenzato l’andamento del gioco. La sfida si svolge sotto l’occhio attento di Schiavone, che segue ogni movimento delle due atlete.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la diciottenna a mettere in crisi Sakkari?. Perché la gestione delle emozioni ha cambiato l'esito del match?. Cosa ha insegnato Francesca Schiavone alla giovane austriaca?. Come influisce il rovescio a una mano sul gioco di Tagger?.? In Breve Sconfitta finale per Tagger con punteggio 5-7 6-3 6-0 contro Sakkari a Roma.. Francesca Schiavone monitora la crescita tecnica della diciottenne austriaca.. Tagger utilizza il rovescio a una mano scelto a dodici anni.. Precedente incontro tra le atlete avvenuto ad Indian Wells.. Lilli Tagger ha sfidato Maria Sakkari negli Internazionali BNL d’Italia a Roma, mostrando un livello di gioco capace di mettere in difficoltà la veterana greca nonostante la sconfitta finale per 5-7 6-3 6-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Tagger sfida Sakkari: la giovane promessa sotto l’occhio di Schiavone

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