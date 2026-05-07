Nel torneo di Roma, il tennista italiano ha perso contro il giocatore peruviano in tre set, segnando la sua terza sconfitta consecutiva. Durante il match, l’avversario ha recuperato da situazioni di svantaggio, mantenendo la concentrazione anche dopo aver sprecato dei break point. Sonego ha incontrato difficoltà nel trovare soluzioni efficaci contro il ritmo del peruviano, che ha controllato gli scambi principali.

? Domande chiave Come ha fatto Buse a mantenere la lucidità dopo i break sprecati?. Perché Sonego non è riuscito a scardinare il gioco del peruviano?. Cosa significa questa terza uscita consecutiva per il ranking di Sonego?. Chi sarà il prossimo ostacolo per il peruviano Buse nel torneo?.? In Breve Sonego cede al peruviano Buse per 6-3, 6-3 in 1 ora e 41 minuti.. La sconfitta del torinese segue l'eliminazione del connazionale Matteo Berrettini a Roma.. Buse affronterà l'americano Tiafoe nel prossimo turno degli Internazionali BNL d'Italia.. Sonego occupa la posizione numero 66 del ranking mondiale dopo il terzo ko consecutivo.. Lorenzo Sonego cede al peruviano Ignacio Buse per 6-3, 6-3 sul campo centrale degli Internazionali BNL d’Italia dopo un incontro durato 1 ora e 41 minuti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, Sonego soccombe al peruviano Buse: è la terza uscita consecutiva

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