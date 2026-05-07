Rassegna delle rose 14° edizione un viaggio musicale al TEM – Teatro Excelsior di Mortise

Il Teatro Excelsior di Mortise ha ospitato la quarta edizione della Rassegna delle rose, un evento musicale organizzato dal Coro Tanai di ASAC Veneto e della fondazione TES ONLUS, che si tiene ormai da quattordici anni. Per questa occasione, il concerto ha visto la partecipazione del Safe Crash Choir e del Coro del C., offrendo un programma corale che ha coinvolto il pubblico presente nella serata.

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Il Coro Tanai di ASAC Veneto e della fondazione TES ONLUS ha organizzato per il 14° anno consecutivo l’evento denominato “Rassegna delle rose”, in collaborazione con il Safe Crash Choir ed il Coro del C.A.I. di Padova.Un viaggio musicale che trasmetterà emozioni percorrendo vari generi da quelli.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Fisorchestra armonia, il concerto al TEM - Teatro Excelsior MortiseNell’ambito del XXXIV International Music Meeting – 2026 L’Orchestra Giovanile del Veneto con il patrocinio e la collaborazione permanente... Leggi anche: "Processo a Francesco", lettura drammatizzata a più voci al TEM - Teatro Excelsior Mortise