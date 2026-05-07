Questo posto mi sta respingendo | il nuovo romanzo di Andrea Martina

È stato pubblicato il nuovo romanzo di Andrea Martina intitolato Questo posto mi sta respingendo, edito dalla casa editrice 66thand2nd. La copertina presenta un’immagine intitolata Q Train, realizzata nel 1990 da Nigel Van Wieck, parte della serie Working Girl. L’opera è realizzata con pastelli su carta e misura 46 per 76 centimetri.

L’immagine di copertina di Questo posto mi sta respingendo (66thand2nd) è ‘Q Train’ della serie Working Girl di Nigel Van Wieck del 1990 (pastello su carta di 46 centimetri per 76). Nel disegno siamo in un vagone della metropolitana di New York, i sedili hanno colori accesi: sono un misto di.🔗 Leggi su Lecceprima.it

ILVENERDI'INDIPENDENTE: Andrea Martina, Questo posto mi sta respingendo (66THAND2ND), con A. Saiz

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