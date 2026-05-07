Porti l’Italia a Danzica per difendere la competitività europea

L’Italia ha inviato rappresentanti a Danzica per discutere delle sfide legate alla competitività dei porti europei. Le nuove norme di Bruxelles, tra cui il sistema ETS, potrebbero avere ripercussioni sul settore logistico italiano. Si stanno valutando i potenziali rischi che queste regolamentazioni potrebbero comportare per la gestione e l’efficienza delle operazioni portuali nel Paese. Le decisioni prese in questa sede potrebbero influenzare le strategie future del settore.

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? Domande chiave Come influenzeranno le nuove norme di Bruxelles i porti italiani?. Quali rischi corre il sistema logistico per via del sistema ETS?. Chi guiderà la delegazione italiana nei tavoli decisionali a Danzica?. Perché i flussi commerciali potrebbero spostarsi fuori dai porti europei?.? In Breve Annalisa Tardino rappresenta Assoporti per tutelare il volume merci e traffico passeggeri italiano.. Il sistema ETS rischia di spostare i flussi commerciali verso hub extra-UE.. Le priorità ESPO includono sicurezza, digitalizzazione, transizione energetica e semplificazione amministrativa.. La delegazione italiana punta a proteggere i nodi di transhipment come il porto di Taranto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Porti, l’Italia a Danzica per difendere la competitività europea Notizie correlate La competitività europea si gioca sulla competitività del terziario avanzatoIn un recente articolo su “Avvenire” Romano Prodi, già Presidente della Commissione Europea, riferendosi alle policy europee, ha lanciato un allarme:... La competitività europea parte dai territoriNel pieno del dibattito politico tra i 27 leader dell'Ue e del lavoro legislativo della Commissione per spingere la competitività economica e... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Porti europei, a Danzica il vertice ESPO: l’Italia rilancia il dialogo con l’UE; 7 maggio sciopero nazionale dei porti italiani, per il riconoscimento del lavoro portuale come usurante ai fini pensionistici, contro i piani di riarmo: risorse a salari, pensioni e servizi pubblici; La riforma dei porti d'Italia è una pistola puntata contro Trieste; Speciale Porti 2026: Il patrimonio italiano del turismo nautico. Report stasera su Rai 3: intrighi tra Trump e Maduro e porti italiani tossiciTorna in prima serata Report, il programma d'inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci, con una nuova puntata in onda domenica 26 aprile alle 20.30 su Rai 3. Al centro della serata, un viaggio tra ambien ... msn.com Serracchiani, ddl Porti è prova che Salvini e Giorgetti non si parlano "L'iter del ddl Porti d'Italia spa è la prova che Salvini e Giorgetti non si parlano e che pezzi di governo si muovono senza coordinamento. Come per altre partite a cominciare dal ponte sullo Str - facebook.com facebook Disagi nei porti dell’Oristanese: i diportisti chiedono un incontro alla Regione x.com