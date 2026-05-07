Playoff Benevento schiaccia la Viola | primo tempo da 49-41

Nel primo tempo dei playoff, Benevento ha concluso avanti sulla Viola con un punteggio di 49-41. La partita si è giocata con un ritmo intenso, evidenziando un vantaggio netto per la squadra di casa. Il secondo tempo si prospetta come una sfida per la Viola, che dovrà cercare di ridurre lo svantaggio e arginare la prestazione di Fiusus, protagonista della partita.

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