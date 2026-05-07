Piove sotto il ponte Garibaldi residenti preoccupati Il Comune rassicura | Puliti i canali di scolo
Dalla carreggiata del ponte Garibaldi si infiltra acqua dalle fessure, provocando allagamenti nell’area destinata ai parcheggi. Residenti del quartiere Madonnella hanno segnalato la situazione, preoccupati per le infiltrazioni. Il Comune ha risposto affermando di aver effettuato la pulizia dei canali di scolo, senza però fornire dettagli sui lavori eseguiti o sui possibili interventi futuri. La questione resta al centro delle preoccupazioni per chi utilizza l’area.
Dalle fessure della carreggiata piove acqua che allaga l'area destinata al posteggio delle auto. È questa la segnalazione, che giunge da alcuni residenti del quartiere Madonnella, sullo stato di salute del ponte Garibaldi. Il cavalcavia, negli ultimi mesi, è stato al centro delle preoccupazioni.🔗 Leggi su Baritoday.it
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