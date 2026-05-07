A Pietrasanta quattro uomini sono stati denunciati dopo aver aggredito un cameriere in piazza Duomo. L’intervento dei Carabinieri ha portato all’identificazione dei responsabili, che ora sono accusati di aver causato lesioni personali aggravate. L’episodio si è verificato nel centro cittadino e ha coinvolto insulti e violenza fisica contro il lavoratore. Le autorità hanno concluso le indagini e presentato le denunce formali.

PIETRASANTA – Un brutale pestaggio ai danni di un lavoratore nel cuore di Pietrasanta. È l’episodio su cui hanno fatto luce i Carabinieri della stazione cittadina, chiudendo il cerchio attorno a quattro uomini accusati in concorso di lesioni personali aggravate. I fatti risalgono alla notte dello scorso 19 aprile. Erano circa le 1,30 quando la vittima, un cameriere di origini senegalesi stabilmente residente in Versilia, si trovava in servizio tra i tavoli di un esercizio pubblico situato in piazza Duomo. Mentre era intento a servire un gruppo di avventori, la situazione è improvvisamente degenerata. In base a quanto ricostruito dai militari, uno dei clienti avrebbe prima iniziato a bersagliare il dipendente con una serie di frasi offensive, per poi passare rapidamente alle vie di fatto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pietrasanta, insulti e botte al cameriere in piazza Duomo: scattano quattro denunce

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