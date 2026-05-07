Piancavallo blindata per il Giro d' Italia | posti limitati per i parcheggi prenotazione obbligatoria

Piancavallo è stata messa sotto stretta sorveglianza in vista della tappa del Giro d'Italia, con accesso ai parcheggi limitato e prenotazioni obbligatorie per chi desidera raggiungere l'area. La gestione degli spazi si è resa necessaria per garantire la sicurezza e l'organizzazione dell'evento, che si svolgerà sull'ultima salita della tappa. La prenotazione preventiva è richiesta per tutti i visitatori interessati a partecipare.

Per sostenere i corridori sull’ultima salita di Piancavallo del Giro d'Italia sarà necessaria la prenotazione. A stabilirlo sono gli stessi organizzatori della tappa che, per ragioni di sicurezza, hanno scelto di prendere spunto dal modello messo in atto in occasione delle Olimpiadi di Milano.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Giro d'Italia 2026, presentata la tappa Gemona-PiancavalloConsegnato Mauro Vegni, storico direttore del giro, un riconoscimento alla carriera realizzato dalla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo Piancavallo... Giro d’Italia 2026, percorso durissimo: Blockhaus, Pila, Giau e Piancavallo possono decidere la Corsa RosaIl Giro d’Italia 2026 si annuncia come una corsa completa, selettiva e ricca di trappole fin dalle prime giornate.