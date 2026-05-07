Peste suina africana | nuovi casi registrati in Liguria

Nell'ultima comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornata al 3 maggio 2026, sono stati identificati cinque nuovi casi di peste suina africana in Liguria. La regione continua a registrare casi di questa malattia, che coinvolgono gli animali selvatici e di allevamento. Nessuna altra regione è stata segnalata con casi recenti in questa fase.

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 3 maggio 2026, sono cinque i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria.In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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