Peste suina africana | nuovi casi registrati in Liguria

Da genovatoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornata al 3 maggio 2026, sono stati identificati cinque nuovi casi di peste suina africana in Liguria. La regione continua a registrare casi di questa malattia, che coinvolgono gli animali selvatici e di allevamento. Nessuna altra regione è stata segnalata con casi recenti in questa fase.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 3 maggio 2026, sono cinque i nuovi casi di peste suina africana registrati in Liguria.In Piemonte non sono state osservate nuove positività sui cinghiali. Il totale in.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Notizie correlate

Peste suina africana: nuovi casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato al 26 aprile 2026, sono...

Peste suina africana: salgono i casi in LiguriaSecondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, aggiornato all’8 marzo 2026, sono...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Prevenzione e contenimento della peste suina africana; Nuovo allarme peste suina nell’Alessandrino: 6 cinghiali positivi; Sei nuovi casi di peste suina in Piemonte, in regione il totale arriva a 810; Peste suina, sei nuovi casi in Piemonte sale l'allerta nell'alessandrino.

Peste suina africana: indennizzi e prezzi equi, i nuovi interventi per il settorePavia, 26 marzo 2025 – Interventi a sostegno delle aziende e dei lavoratori della filiera suinicola colpita dagli effetti della peste suina africana: la risoluzione è stata approvata oggi in una ... ilgiorno.it

Peste suina, 13 nuovi casi in Liguria e 43 in Piemonte. Colpite per la prima volta Alessandria e RapalloGenova - Nelle ultime due settimane in Piemonte e Liguria sono stati riscontrati complessivamente 43 nuovi casi di Peste suina africana, tutti tra i cinghiali. A fornire l'aggiornamento è l'Istituto ... ilsecoloxix.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.