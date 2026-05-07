Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si gioca all’Adriatico l’ultimo turno di Serie B tra Pescara e Spezia. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. La sfida si presenta come un incrocio decisivo, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per mantenere vive le speranze di salvezza o migliorare la posizione in classifica. La partita è considerata cruciale per le sorti di entrambe le compagini.

Ultimo turno di Serie B ed è una gara da dentro o fuori quella tra il Pescara di Gorgone e lo Spezia di D’Angelo. Entrambe di fatto sanno che il Bari deve perdere e l’Entella non deve vincere per avere una chance di disputare i playout; in caso contrario ogni risultato le condannerà a braccetto alla serie C. Il pareggio di fatto non serve. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pescara-Spezia (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. All’Adriatico il pareggio non serve a nessuno

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