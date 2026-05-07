Pechino Express 2026 eliminati 7 maggio e chi è in finale

Nella puntata di ieri sera di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’, andata in onda il 7 maggio, sono stati eliminati alcuni concorrenti e si sono delineati i finalisti. La semifinale ha visto i partecipanti affrontare nuove prove lungo il percorso, portando alla conclusione della penultima tappa della stagione. La puntata si è conclusa con la definizione dei finalisti pronti a contendersi la vittoria nell’ultima fase del programma.

Milano, 7 maggio 2026 - Semifinale e penultima puntata di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’. E prima delle due tappe in Giappone: quella di giovedì 7 maggio andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now è stata una puntata particolarmente vibrante. Anche perché ha visto solo tre coppie di concorrenti qualificarsi per la finale. Quando sarà la finale. Le coppie. Cosa è successo in semifinale. Chi è in finale e gli eliminati. Quando sarà la finale. Le tappe in Giappone sono soltanto due. La finale di Pechino Express 2026 andrà in onda infatti giovedì 14 maggio dalle 21.15 su Sky e Now. Le coppie. Sono quattro le...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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