A Monteforte Irpino, i Vigili del Fuoco hanno eseguito un intervento delicato per trasferire in ospedale una donna allettata. L’operazione è risultata complessa e ha richiesto l’impiego di tecniche specifiche per garantire la sicurezza della paziente durante il tragitto. La donna è stata quindi accompagnata in condizioni di sicurezza verso una struttura sanitaria della zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Monteforte Irpino si è reso necessario un delicato intervento dei Vigili del Fuoco per consentire il trasferimento in ospedale di una donna allettata. L’episodio in via W. Loffredo, dove il personale del 118 ha richiesto il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. La paziente, una donna di mezza età con problemi di obesità, necessitava di cure ospedaliere urgenti, ma le operazioni di evacuazione dall’abitazione si sono presentate particolarmente complesse. A ostacolare il trasporto è stata infatti la presenza di una stretta scala a chiocciola che rendeva impossibile la discesa in sicurezza della barella.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paziente da trasferire in ospedale: operazione complessa dei Vigili del Fuoco

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