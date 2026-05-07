PALINSESTI 10-16 MAGGIO 2026 | EUROVISION SU RAI1 CANALE 5 SCHIERA UN FILM EVENTO

Dal 10 al 16 maggio 2026, i palinsesti delle principali emittenti televisive italiane prevedono diversi eventi e programmi speciali. Rai1 trasmetterà la finale dell’Eurovision Song Contest, mentre Canale 5 proporrà un film evento. Oltre a Rai1 e Canale 5, anche La7, Tv8, Nove e La7 Cinema presenteranno una varietà di programmi e anteprime durante quella settimana.

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Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 10 al 16 maggio 2026. Rai1 D: Roberta Valente* (55) 1ªTv L: Ulisse: Il Piacere della Scoperta (24) M: Il Commissario Montalbano R M: Succede Anche Nelle Migliori Famiglie G: Buonvino: Misteri a Villa Borghese (22) 1ªTv V: Teche: Mille e una Cover Sanremo S: Eurovision Song Contest** Finale Canale 5 D: Racconto di Una Notte 1ªTv L: I Cesaroni: Il Ritorno* 1ªTv M: Grande Fratello Vip (1618) M: Finale Coppa Italia: Lazio-Inter G: Forbidden Fruit 1ªTv V: Grande Fratello Vip (1718) S: Il Gladiatore 2** 1ªTv (*) 1 ep. 21.45-23.00 circa + Tg1 Speciale (**) dalle 21:00 (*) 1 ep. 21:50-22:50...🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI 10-16 MAGGIO 2026: EUROVISION SU RAI1, CANALE 5 SCHIERA UN FILM EVENTO Notizie correlate Leggi anche: PALINSESTI 10-16 MAGGIO 2026: EUROVISION SU RAI1, CANALE 5 ALZA BANDIERA BIANCA Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Cosa fare a maggio 2026 a Milano: eventi, festival e concerti; Maggio sul grande schermo, la programmazione del Cinema Antella; Cosa vedere a teatro a Milano a maggio 2026; Giro d’Italia 2026 dove vederlo: orari TV, streaming e radio, palinsesti tappa per tappa. L'eterna sfida tra De Martino e Scotti si ferma a giugno: i palinsesti di Rai 1 e Canale 5 cambiano volto per l'estate. Ecco chi sono i nuovi protagonisti facebook ‘PRETTY WOMAN’ È IL PORTO SICURO DEI PALINSESTI' – ALDO GRASSO INFILA LA PENNA NEL FENOMENO CAPACE x.com