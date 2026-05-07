OscarSpin Casino | ??????????? ?????????? ??? ?? ???? ??? ??? ??????

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Un casinò online è stato coinvolto in un procedimento legale per aver operato senza le autorizzazioni necessarie. Secondo le autorità, l’attività non avrebbe rispettato le normative vigenti, e le verifiche condotte hanno portato al sequestro di alcuni strumenti di gioco e alla sospensione delle operazioni. La procedura è ancora in corso e le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e verificare eventuali irregolarità legate alle licenze.