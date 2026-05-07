Operato a 90 anni senza anestesia generale | successo all’Ingrassia

Un intervento chirurgico è stato portato a termine con successo all’ospedale Ingrassia su un paziente di 90 anni, senza l’uso di anestesia generale. Durante l’operazione, il paziente è rimasto vigile e consapevole, grazie a tecniche specifiche adottate dal team medico. La gestione della coscienza e il coordinamento dell’équipe sono stati fondamentali per garantire la sicurezza e la stabilità del paziente durante tutto il procedimento.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il paziente a restare vigile durante l'intervento?. Chi ha coordinato l'équipe per gestire la coscienza del novantenne?. Perché questa tecnica riduce i rischi per i pazienti geriatrici?. Come influisce questo successo sulla gestione futura dei casi complessi?.? In Breve Anestesisti Antonio Di Fede e Stefano Bellanca hanno coordinato la gestione del dolore.. La tecnica laparoscopica riduce il trauma chirurgico per i pazienti geriatrici.. Florinda Bascone e Matteo Rosselli gestiscono screening e gastroenterologia nell'ospedale.. La sinergia con la clinica Macchiarella assicura la gestione oncologica completa.. All’ospedale Ingrassia, un paziente di 90 anni ha affrontato con successo una gastrectomia per adenocarcinoma gastrico tramite tecnica mini invasiva e anestesia locoregionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Operato a 90 anni senza anestesia generale: successo all’Ingrassia Notizie correlate Chirurgia mini invasiva, all’ospedale Ingrassia gastrectomia su paziente di 90 anni in anestesia localeUn intervento chirurgico complesso eseguito con tecnica mini invasiva e in anestesia locoregionale su un paziente di 90 anni. Ipnosi senza anestesia generale, come funziona e quando si può utilizzareL’intervento eseguito a Torino, presso la Chirurgia Generale 1 universitaria dell’ospedale Molinette diretta da Mario Morino, è sicuramente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Paziente di 90 anni operato allo stomaco da sveglio; Bolsonaro operato alla spalla, in 'buone condizioni' dopo l'intervento.