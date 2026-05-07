Nico Paz e l’assist all’Inter | nerazzurri prima scelta dell’argentino se dovesse restare in Serie A

Nico Paz, attuale giocatore del Como, avrebbe scelto l’Inter come possibile destinazione in caso di addio al club spagnolo. Secondo fonti vicine al giocatore, l’attaccante argentino preferirebbe restare in Serie A e, se non sarà inserito nel progetto del nuovo Real Madrid, avrebbe deciso di trasferirsi all’Inter. La trattativa tra le parti è in corso e non ci sono ancora conferme ufficiali.

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di Alberto Petrosilli Nico Paz ha scelto l’Inter: se l’attuale talento del Como non verrà inserito nel progetto tecnico del nuovo Real Madrid vestirà il nerazzurro. L’ Inter ha già individuato il profilo su cui costruire il futuro del proprio attacco. Il nome di Nico Paz infiamma le strategie di mercato per la prossima stagione, con la dirigenza nerazzurra pronta a sfidare le resistenze del Real Madrid. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Nico Paz e il corteggiamento nerazzurro: l’Inter punta sui rapporti per convincere l’argentino. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l’Inter ha iniziato da tempo un lavoro ai fianchi per far sentire a Nico Paz tutta la stima del club, non solo come calciatore ma anche come uomo.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nico Paz e l’assist all’Inter: nerazzurri prima scelta dell’argentino se dovesse restare in Serie A Nico Paz vs Inter Milan : une performance incroyable ! Notizie correlate Nico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da MourinhoNico Paz Inter, il sogno resta vivo! Nerazzurri in attesa del Real Madrid: l’assist può arrivare da Mourinho Milan-Juventus è stata la sua ultima... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nico Paz-Real, prima recompra e poi cessione? L'Inter resta alla finestra e spera in un assist di Mourinho; Como, si cambia: Nico Paz via a giugno, per sostituirlo idea Gonzalo Garcia del Real; Nico Paz regalo Scudetto Inter: Marotta prepara il colpo in leasing. E c'è il like Jones...; Ludi: Il Como riparte da Fabregas. E Nico Paz? Se non andiamo in Champions... Inter, Juve e il sogno Nico Paz: l’offerta da 80 milioni al Real Madrid | CMDopo l’Inter, anche la Juventus si muove per Nico Paz: le mosse del Real Madrid sul futuro del talento argentino ... calciomercato.it Nico Paz all’Inter, arriva l’annuncio: ecco cosa succederà con l’argentinoNico Paz rimane un obiettivo per l'Inter che ora avrebbe anche il via libera da parte di Oaktree. Il Como ha però più volte sbarrato la porta ai ... spaziointer.it "Nico Paz Ci confronteremo a fine stagione con il Real Madrid per capire le loro intenzioni. Dal nostro punto di vista il futuro è con Nico. Non solo lo speriamo, ma vogliamo che resti. Confidiamo di poter contare su di lui per la prossima stagione. Ovviamente facebook " #NicoPaz Vorrei che restasse al #Como, ne parleremo con il #RealMadrid" x.com