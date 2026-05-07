napoli di lorenzo pronto al rientro contro il bologna

Il Napoli si prepara per la partita contro il Bologna con Di Lorenzo disponibile dopo un periodo di assenza. La stagione del club è stata segnata da diversi infortuni, che hanno influenzato le prestazioni della squadra. Ora, con il ritorno del difensore, la formazione può contare su un elemento in più in vista delle prossime sfide. La squadra di Antonio Conte si avvicina alla gara con alcune novità in difesa.

La stagione del Napoli di Antonio Conte è stata indubbiamente condizionata dagli infortuni, ma finalmente i partenopei possono vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo il ritorno ufficiale di Rrahmani contro la Cremonese, il Maradona è pronto a riabbracciare un altro perno della difesa: il capitano Giovanni di Lorenzo. Infatti, secondo quanto emerge dall’esclusiva di Francesco Modugno a SkySport in quel di Castevolturno, il 22 del Napoli, dopo esser tornato in panchina nella trasferta di Como, sembra aver recuperato i guai fisici ed è pronto a riprendersi il posto nell’undici iniziale contro il Bologna di Italiano. Match decisivo per la Champions e quanto è mancato il capitano?.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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