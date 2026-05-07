Il Napoli è vicino a qualificarsi per la Champions League, ma sul tavolo ci sono ancora questioni legate alla gestione della squadra. L’allenatore ha annunciato di aspettare un incontro con il presidente per discutere il proprio ruolo e le prossime mosse. La situazione attuale riguarda sia la corsa europea sia le decisioni che influenzeranno la stagione futura. La squadra si prepara a un finale di campionato importante, mentre si attendono sviluppi sulla guida tecnica.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Albertosi ricorda Beccalossi: «Era una gioia per gli occhi. Era un giocatore meraviglioso e farebbe la differenza anche oggi» Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Bayern Monaco PSG 1-1, non basta il gol di Kane: i parigini volano in finale di Champions League! Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Napoli a un passo dalla Champions, poi il nodo?Conte: il futuro passa dal faccia a faccia con De Laurentiis

Sfida scudetto tra Inter - Napoli. Chi trionferà secondo voi

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La verità sul suo addio al Napoli non la conosciamo. E probabilmente non la conosceremo mai. I fatti, però, ci raccontano che il Napoli voleva trattenerlo con un contratto firmato due anni e mezzo prima da 1 milione e 400mila euro a stagione. Perché un rinno - facebook.com facebook

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