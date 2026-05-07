Nel torneo di Roma, il tennista italiano ha dichiarato di aver ammirato i tre grandi campioni durante le precedenti edizioni. Con un numero crescente di partecipanti, il torneo si conferma come uno degli eventi più importanti del circuito. L’Italia si appresta a presentare alcuni dei suoi atleti migliori in una cornice che richiama l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Nel contesto di un torneo caratterizzato da un contingente sempre più numeroso, ulteriore riprova dell’eccellente momento del movimento nazionale, l’Italia si prepara a calare i suoi assi al Foro Italico. Lorenzo Musetti, atteso domani all’esordio, si è concesso in un’interessante chiacchierata ai microfoni di Tennis Tv. Sul legame affettivo con il torneo capitolino: “ È un torneo molto speciale per me, perché mi riporta all’epoca in cui ero bambino. È stato il primo torneo che ho visto dal vivo. Ricordo che da bambino venivo a vedere Nadal, Federer e Djokovic. È un sogno, a distanza di anni, poter giocare contro di loro ed è un luogo magico che può aiutarmi a ritrovare la mia forma migliore “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Musetti: “A Roma ammiravo i Big 3. È un torneo speciale”

Notizie correlate

Lorenzo Musetti: “Vivrò il torneo di Roma con più serenità per divertirmi in campo”Alla vigilia degli Internazionali d’Italia 2026, Lorenzo Musetti si presenta con uno spirito diverso rispetto alla scorsa stagione, consapevole che...

Leggi anche: Internazionali Roma 2026, Cobolli: "Torneo speciale, ma il giorno della finale andrò a vedere il derby con la Roma”

Una raccolta di contenuti

Musetti tra Roma, Sinner e la maturità: il talento che impara a scegliersiTennis - Personaggi | Alla vigilia del suo esordio agli Internazionali d’Italia, Lorenzo Musetti racconta il peso e lo stimolo dell’effetto Sinner, la rincorsa alla continuità, il lavoro per domare ... ubitennis.com

Lorenzo Musetti: A Roma guardavo Nadal, Federer e Djokovic. È un torneo specialeIl tennista toscano ha dichiarato amore al torneo romano, esprimendo le proprie sensazioni in vista dell'esordio ... tennisworlditalia.com