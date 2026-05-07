Musei di Genova Cisl Fp Liguria | Non è un’emergenza di oggi ma una scelta politica che dura da oltre due decenni

Di fronte alle recenti decisioni del Comune di Genova riguardanti il sistema museale cittadino, la Cisl Fp Liguria ha commentato che la situazione attuale non rappresenta un'emergenza improvvisa, ma il risultato di una scelta politica che si protrae da più di vent'anni. La sigla ha inoltre affermato che è necessario chiarire i fatti e ripristinare i termini corretti della vicenda.

"Davanti alle recenti decisioni del Comune di Genova sul futuro del sistema museale cittadino, la Cisl Fp Liguria ritiene necessario ristabilire un principio di verità storica. Non siamo di fronte a un cambio di rotta improvviso, né a una strategia inedita: quello a cui assistiamo oggi è l’ultimo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Libano, il conflitto fra Hezbollah e Israele: una guerra che dura da decenniLa guerra in corso tra Israele e Hezbollah è solo l’ultima di una serie di conflitti fra le due parti. Centri estivi a Genova: Cisl Fp contesta l’affidamento a ditte esterne? Cosa scoprirai Perché il Comune ignora le 183 adesioni del personale interno? Chi pagherà i costi della perdita di competenze professionali... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Primo maggio: cosa fare in Liguria tra concerti gratuiti, musei aperti e cortei; Cosa fare il primo maggio a Roma: eventi, musei e trasporti. La guida completa; Sanità, al presidio di Cgil e Uil fischiato l’assessore Nicolò; Porto Genova, dopo l'assemblea istituito un tavolo permanente sulla sicurezza. Musei di Genova. Cisl Fp Liguria: Non è un’emergenza di oggi, ma una scelta politica che dura da oltre due decenniPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... genovatoday.it Salario minimo agli operatori delle cooperative, la svolta della giunta Salis nei musei di GenovaL’assessore alla Cultura, Giacomo Montanari, ha presentato il nuovo modello di gestione che introduce il partenariato pubblico privato ... genova.repubblica.it Nel ventennale dei Rolli UNESCO, i Musei di Strada Nuova di Genova ottengono il massimo riconoscimento della guida Michelin Voyage et Cultures, entrando tra le destinazioni culturali più prestigiose al mondo. Leggi l'articolo sul sito di #finestresullarte. Nell - facebook.com facebook Buon 1° maggio, Genova! Anche oggi i Musei di Genova aprono le porte a cittadini e turisti per scoprire il patrimonio artistico, storico e scientifico della città. Orari e dettagli: visitgenoa.it/it/1deg-maggio… x.com