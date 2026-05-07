Mostra mercato dei prodotti agricoli locali a Castellina Marittima

Domenica 10 maggio 2026, in piazza Don Gallo a Castellina Marittima, si terrà la mostra mercato dei prodotti agricoli locali, organizzata dal Comune. L’evento si svolgerà dalle 8 alle 13 e fa parte del progetto 'Terre Pisano Livornesi: cibo e territorio'. Durante la mattinata saranno presenti espositori con prodotti di provenienza agricola della zona, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le produzioni locali.

Il Comune di Castellina Marittima organizza per domenica 10 maggio 2026, dalle ore 8 alle ore 13 in piazza Don Gallo, la Mostra mercato dei prodotti agricoli locali, iniziativa inserita all’interno del progetto 'Terre Pisano Livornesi: cibo e territorio'.L’obiettivo della manifestazione è.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate A Milano c'è un nuovo mercato per comprare prodotti agricoli direttamente dagli agricoltoriIn piazza Lima 3 a Milano c'è un nuovo mercato agricolo di Campagna Amica: il settimo in città. Lerochem amplia il portafoglio prodotti e rafforza la presenza nel mercato europeo dei prodotti chimiciKlaipeda – Lerochem, affermato fornitore di prodotti chimici specializzati, annuncia l’ampliamento del proprio portafoglio prodotti e la prosecuzione...